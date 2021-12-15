Под Челябинском будет построен мусороперерабатывающий комплекс

Он не просто разгрузит полигон в Полетаево, но и уменьшит массу, подлежащую захоронению

В Челябинской области в деревне Чишма планируют построить мусороперерабатывающее производство. Ранее было заявлено, что на участке возведут комплекс сортировки и отходов. Более крупное предприятие будет реализовывать проект Минпромторга по увеличению процента отбирания вторичных ресурсов. Об этом заявил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев на прошедшей в среду, 15 декабря, пресс-конференции.

«Мы прорабатываем вопрос, чтобы в Чишме построить мусороперерабатывающее производство, а не просто мусоросортировочный комплекс для того, чтобы поднять процент утилизации отходов. Нам необходимо было вернуться к старому проекту Минпромторга по поводу создания экотехнопарка. Этот проект будет реализовываться, и мы хотели к нему подключиться», — прокомментировал Сергей Лихачев.

Комплекс расположится на площади 16 га. В Минэкологии планируют, что новый комплекс не просто разгрузит полигон в Полетаево, но и уменьшит массу, подлежащую захоронению.

Сергей Лихачев также отметил, что мусоросортировочный комплекс в Полетаево еще полностью не запущен. Там построено производство по переработке крупногабаритного мусора. Ранее заявлялось, что в Полетаево планируют внедрить технологию переработки отходов в топливо.