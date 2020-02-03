В Миассе отшивают боксы для зараженных опасными инфекциями

Система позволяет изолировать, в том числе, больных коронавирусом.

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Переносной изолятор хранится в транспортировочной сумке, на носилки он крепится липучками и фиксатором, что предотвращает скольжение, после этого вкручиваются фильтры, и бокс можно использовать. В такой капсуле больного доставляют в медицинское учреждение.

«Помощь пациентам во время транспортировки врач будет оказывать через специальные рукава, благодаря их наличию не придется открывать бокс», — говорит специалист отдела аналитики и валидации Алексей Беляев.

При тестировании, чтобы определить утечку в боксе, его наполняют аммиаком и прикладывают ткань, пропитанную специальным раствором, которая при взаимодействии с аммиаком окрашивается в розовый цвет, что позволяет отправить систему на доработку в случае обнаружения брака.