Онлайн-сервис по отслеживанию коронавируса запустили в России

Авторами проекта стали программисты из Воронежа.

Послушать 00:00

Российские программисты запустили онлайн-сервис, где можно не только отследить динамику распространения нового коронавируса по всему миру, но и посмотреть основные симптомы и меры профилактики. Рассказываем подробнее.

Как сообщил изданию «Сноб» один из разработчиков, выпускник факультета прикладной математики, информатики и механики Воронежского государственного университета Иван Минаков, актуальная информация о количестве заразившихся, выздоровевших и погибших обновляется каждые 15 минут. При этом можно на карте можно посмотреть, в каком городе или стране находится то или иное число заболевших. Есть на сайте и график по заражениям, который показывает статистику как из Китая, так и из других стран.

Так, по данным сайта, на утро 3 февраля в 27 странах мира 17351 заражённый коронавирусом. 362 человека погибли и 484 полностью выздоровели.

Появилось и приложение для смартфонов разработчика SantegoSoft. Там также можно посмотреть статистику заражения в разных странах мира и узнать всё о коронавирусе. По словам разработчика, данные приложению предоставляются Центром Научных Систем и Инженерии Университета Джонса Хопкинса. Единственный минус, по мнению уже воспользовавшихся сервисом людей, приложение не показывает статистику умерших и выздоровевших.