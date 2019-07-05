Активисты «Гражданского патруля» напомнили и. о. главы Челябинска Наталье Котовой о проблеме с агрессивной аудиорекламой на улицах областной столицы. Представители движения отметили, что на аудиоролики жаловались отдыхающие в Парке Гагарина, студенты ЮУрГУ, а некоторые челябинцы, и вовсе назвали рекламу «пыточной машиной».
В 2018 год Наталья Котова заявила, что решение должно быть принято с учетом интересов всех сторон, и в первую очередь, жителей города. Сейчас же активист «Гражданского патруля» Георгий Акмен отметил, что город сам по себе является агрессивной средой для человека, а скверы и прогулочные улицы должны служить местами, где можно скрыться от лишнего шума. Однако в Челябинске вместо умиротворяющей тишины играет уличное радио.
«Это беспрецедентный случай, больше нигде такого нет. Гости города поражаются этому, многие горожане привыкли, но это не значит, что
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Меж тем активисты, в своем обращении, выделили те громкоговорители, которые на их взгляд являются самыми шумными. Они расположены в садах Пушкина и Победы, на главной пешеходной улице Кирова, а также в парке имени Гагарина. Представители «Гражданского патруля» попросили Наталью Котову взять ситуацию на особый контроль.