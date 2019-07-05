Челябинцы пожаловались на агрессивную аудиорекламу

По словам местных активистов, некоторые горожане называют ее «пыточной машиной».

Активисты «Гражданского патруля» напомнили и. о. главы Челябинска Наталье Котовой о проблеме с агрессивной аудиорекламой на улицах областной столицы. Представители движения отметили, что на аудиоролики жаловались отдыхающие в Парке Гагарина, студенты ЮУрГУ, а некоторые челябинцы, и вовсе назвали рекламу «пыточной машиной».

В 2018 год Наталья Котова заявила, что решение должно быть принято с учетом интересов всех сторон, и в первую очередь, жителей города. Сейчас же активист «Гражданского патруля» Георгий Акмен отметил, что город сам по себе является агрессивной средой для человека, а скверы и прогулочные улицы должны служить местами, где можно скрыться от лишнего шума. Однако в Челябинске вместо умиротворяющей тишины играет уличное радио.

«Это беспрецедентный случай, больше нигде такого нет. Гости города поражаются этому, многие горожане привыкли, но это не значит, что стрит-радио нужно оставить. Единственный бенефициар — рекламное агентство Азбука, которое зарабатывает на том, что ухудшает городскую среду. Стрит-радио необходимо отключить и законодательно запретить», — рассказал сайту «Первый областной» активист «Гражданского патруля» в Челябинске Георгий Акмен.

В пресс-службе городской администрации сайту «Первый областной» отметили, что официального обращения по поводу уличной рекламы Наталье Котовой не поступало. Как отметил пресс-секретарь и. о. главы города Владимир Сафонов, если активисты направят жалобу в администрацию, то ведомство займется решением проблемы.

Меж тем активисты, в своем обращении, выделили те громкоговорители, которые на их взгляд являются самыми шумными. Они расположены в садах Пушкина и Победы, на главной пешеходной улице Кирова, а также в парке имени Гагарина. Представители «Гражданского патруля» попросили Наталью Котову взять ситуацию на особый контроль.