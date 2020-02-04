В Миассе нашли склад опасных отходов

Ядовитая находка была в здании бывшего оборонного предприятия.

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Горожане случайно наткнулись на использованные лампы, которые являются опасными для жизни и здоровья человека. Гора ртутных, кварцевых и люминесцентных светильников должна была подвергнуться утилизации, как особые отходы, ведь такие вещи причисляют к первому классу опасности.

Этот металл накапливается в почках, отравляет внутренние органы и поражает нервную систему человека. Общественники возмущены подобным нарушением, активисты уже обратились в региональную прокуратуру, Министерство экологии и Роспотребнадзор Челябинской области.

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев уже направил специалистов Миасского территориального отдела регионального государственного экологического надзора, чтобы зафиксировать факты нарушения и провести оперативные проверки.

«Территориальный отдел проводит проверку, это оборонное предприятие федерального подчинения расположено на частной территории и сейчас выходим на руководство, чтобы выяснить, кому принадлежит этот склад, предприятию или арендатору», — сообщили в пресс-службе Министерства экологии Челябинской области.

Скорее всего, инспекторы будут проводить анализ почвы, чтобы оценить нанесенный экологии вред от опасных отходов.