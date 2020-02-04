Экологи проверили склад отходов с ртутью в Миассе

Итоги проверки были направлены в соответствующие ведомства для дальнейших проверок.

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После появления в СМИ сообщений о том, что общественники Миасса обнаружили склад с отработанными люминесцентными лампами и другими ртутьсодержащими отходами, минэко направило на место своих специалистов. На место выехали представители местного территориального отдела регионального государственного экологического надзора. Между Миассом и Златоустом был обнаружен склад, который расположен на территории ООО «Компания «Чистые технологии» — это корпусы законсервированного производства Златмаша. У предприятия, которому сегодня принадлежат земли, есть лицензия на сбор и утилизацию приборов, содержащих ртуть.

По закону, отработанные лампы и другие приборы с этим опасным металлом внутри должны храниться в отдельном помещении, а также в целой таре, к примеру, в коробках от аналогичных новых приборов. Это должно помочь сохранить их целостность при транспортировке и складировании.

«В связи с тем, что предприятие подлежит федеральному государственному надзору, инспекторы минэкологии передали указанную информацию в управление Росприроднадзора. После составления акта рейдового мероприятия его также направят в управление Росприроднадзора. Надзорное ведомство должно провести собственные проверки, которые покажут, соответствуют ли условия хранения ртутьсодержащих отходов требованиям законодательства», — сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Стоит отметить, что ртутные лампы относятся к отходам 1 класса опасности — чрезвычайно опасным.