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Для переработки используются отходы, появляющиеся в процессе производства металла, и старые, накопленные в отвалах. Из шлака изготавливают активный минеральный порошок и гранулированный шлак для производства цемента, а также искусственный строительный щебень.
«Поскольку основным сырьем для производства строительных материалов на предприятии служит доменный шлак, компания „Мечел-Материалы“ выполняет важную экологическую функцию — препятствует накоплению отходов металлургического производства ЧМК и других предприятий», — рассказал генеральный директор ООО «Мечел-Материалы» Николай Пархомчук.В перспективе это может решить проблему шлаковых отвалов на территории челябинской производственной площадки Группы «Мечел» и во всем городе.