В реке Миасс нашли крупную рыбу

Чаще всего рыбаки ловят щук, лещей, судаков и чебаков.

В челябинской реке Миасс вслед за раками стали вылавливать крупную рыбу. Об этом сообщили местные рыбаки.

«Раньше было вообще ужасно, грязь была везде. Люди мусор бросали, баночки везде валялись. Сейчас, по крайней мере, всё почистили. Раки, кстати, появились. Это хороший знак, значит, и рыба будет», — заявил один из рыбаков Антон Азаркин.

Предположительно, подобный улов, как и недавнее появление раков, может быть связан с очистными работами, проводящимися на реке Миасс.

«Недавно в Миассе нашли раков, которых много лет никто здесь не видел. Это говорит об улучшении качества воды в водоеме, а также о том, что она обогащена достаточным количеством кислорода для их появления. Мы надеемся, что предстоящая капитальная очистка реки позволит в разы улучшить качество воды и аквакультуру водоёма», — говорит начальник Управления экологического просвещения Министерства экологии Виталий Безруков.

Однако редакция сайта «Первый областной» просит вас не забывать советы экологов и не вылавливать раков, поскольку их популяция здесь все еще крайне мала.