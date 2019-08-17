В Миассе начали устанавливать новый скейт-парк

Долгожданная площадка появится на стадионе «Труд».

В городе Миасс начали установку долгожданного сооружения: на стадионе «Труд» уже появилось несколько конструкций будущего скейт-парка. Появление площадки ожидали множество велосипедистов и скейтеров, проживающих в городе. Для них парк заказали из Санкт-Петербурга, устанавливать его приехал Максим Мишуков. С компанией FK-ramps он объездил почти всю Россию, устанавливая площадки в разных городах.

«Компания существует более 12 лет. Впервые я собирал скейт-парк с ними на площади Революции 10 или 11 лет назад, я просто пришел помочь. В прошлом году после установки парка, я уехал вместе с ребятами. За это время мы успели побывать почти во всей России: на севере, в Краснодарском крае, в центральной части. Почти в каждом городе стоит наш парк», — рассказал сайту «Первый областной» Максим Мишуков.

«Это все делается в рамках программы комфортная городская среда по поручению главы Миасского городского округа. Данный скейт-парк из Санкт-Петербурга, его изготовило одно из лучших предприятий, выпускающих данную продукцию. Мы планируем через год-два продвинуть парк вперед, чтобы на стадионе "Труд" появилась еще одна площадка для велосипедистов», — сообщил сайту «Первый областной» начальник управления по физической культуре и спорту Миасского городского округа Владимир Васильев.

Стоимость скейт-парка 2 миллиона 800 тысяч рублей. Часть средств была направлена округу из областного бюджета.