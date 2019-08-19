Конному клубу Копейска подарили райд-пони

На следующий год на соревнованиях Мэлони уже будет представлять Южный Урал.



Московские организации подарили копейскому конному клубу столичного райд-пони. Изящная француженка Мэлони уже месяц является его украшением. Но такой красавице требуется соотвествующий уход.

Спортсменки Елизавета и Елена Подкорытовы из Копейска приняли участие во втором Международном фестивале «Иваново поле» в Москве. Организаторы похвалили девушек за отличную подготовку, но их лошадям не хватило соответствующего уровня: преодолевая долгий пусть до столицы, животные очень устали и не смогли до конца прийти в себя перед соревнованиями. Это и послужило поводом для столь шикарного подарка южноуральскому конному клубу.

Известно, что порода райд-пони была специально выведена для того, чтобы получать на выступлениях качественные плавные движения. Также эти скакуны отличаются очень хорошим прыжком. Но и содержание такой лошадки требует не только огромного внимания, но и качественного ветеринарного ухода, а также грамотной берейторской работы.

У директора конного клуба уже есть большие планы на французскую красавицу: в следующем году ей предстоит выступать на третьих Всероссийских пони-играх в Москве.

Видео с красавицей Мэлони вы можете посмотреть на сайте 1obl.tv.