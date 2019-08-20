Эксперты высказались о возможном переносе автовокзала от «Юности»

Ранее мэрия Челябинска запустила голосование среди жителей.

На сервисе «Активный житель-74» появился опрос о том, нужен ли автовокзал на территории челябинского дворца спорта «Юность». Голосование продлится до 26 августа, однако уже сейчас количество человек, которые высказались против местоположения «Центрального», превысило количество согласных. 68 процентов горожан — за перенос.

Другое мнение — у перевозчиков. По словам депутата гордумы Станислава Новичихина, которому принадлежит одна из автобусных компаний, нынешнее расположение вокзала удобно.

«Здесь идет пересечение основных магистралей: Свердловского проспекта, улиц Труда и Красной. Рядом есть остановки для трамваев и троллейбусов. На мой взгляд, для жителей здесь все удобно. Мы хоть и находимся в центре, но не находимся в связке ни с каким жилищным комплексом, то есть мы никому не мешаем», — заявил Станислав Новичихин радио Business FM Челябинск.

Он также добавил, что, по его мнению, возможность переноса сначала нужно обсудить с перевозчиками и найти компромиссное решение.

А вот поддерживает большинство челябинцев бывший директор автовокзала «Южный» Владимир Рыськин.

«Все пытаются вывести этот транспорт за город, тогда как у нас он внутри города. Огромнейшая загрузка. Транспортная доступность у самого вокзала сложная. Людям с вещами и детьми приходится дольше добираться. Все были возмущены до предела, но их претензии остались без ответа. Нужно еще понимать, что это спорткомплекс. То есть вокзал не был специально спроектирован под существующую транспортную логистику. Это нонсенс», — заявил Владимир Рыськин.

По мнению бывшего директора «Южного», перенос позволит облегчить экологическую ситуацию в городе, а также снизить транспортную нагрузку.

«Сейчас у нас есть еще два автовокзала: „Северный“ и „Южный“. И концентрироваться лучше на них. Тогда будет свободнее, ведь водителям тогда не придется ехать через весь город в рейс. Поэтому сейчас нужно принимать это волевое решение», — добавил Владимир Рыськин.

Напомним, что высказать свое мнение о том, должен ли автовокзал «Центральный» остаться во дворце спорта «Юность», можно в соответствующем опросе на сервисе «Активный житель-74».