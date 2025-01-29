В Миассе начали разрабатывать проект стелы «Город трудовой доблести»

Объектом займутся архитекторы из Москвы

В Миассе начали обсуждать будущую стелу «Город трудовой доблести». Проектом займутся архитекторы из Москвы, сообщил глава Миасса Юрий Ефименко в своем телеграм-канале.

В копилке московских архитекторов Дениса Стритовича и Кирилла Сокольского есть большой опыт создания стел для городов трудовой доблести, в том числе златоустовской и магнитогорской.

В ближайшие дни им предстоит экскурсия по всем знаковым объектам города, знакомство с его историей, визиты на предприятия, встречи с ветеранами, историками и краеведами.

Затем эксперты еще раз встретятся с главой города для подведения итогов визита и обсуждения концепции объекта.