Как выглядит аллергия на стиральный порошок

Что годится для стирки одежды в таком случае

Обоняние человека так любит ощущать ароматы свежевыстиранного белья, что парфюмеры даже разработали аналогичные запахи духов и спреев. Однако иногда положительные эмоции от чистой одежды могут смениться негативными реакциями со стороны здоровья, и причиной тому бывает аллергия на стиральный порошок.

«Порой тело не реагирует мгновенно на средство для стирки, это может случиться только через некоторое время после применения порошка, когда аллерген накопится в организме», — говорят аллергологи-иммунологи.

Проявлениями аллергии будут зуд, эрозия, высыпания, покраснения, шелушение кожи. Со стороны респираторной системы последует ответ в виде сухого кашля, удушья, чихания, аллергического ринита, отека Квинке. Еще начнет беспокоить слезотечение, жжение в глазах, головокружение, головная боль, слабость.

Неблагоприятные явления могут вызвать фосфаты, поверхностно-активные вещества (ПАВ), ароматизаторы, отбеливающие частицы, входящие в состав порошка. Если вам известно, от какого именно вещества случается аллергия, изучите инструкцию к порошку, чтобы нежелательного компонента там не было. Кроме этого, не стоит брать средства, с резким запахом, бьющим в нос даже при закрытой упаковке.

Важно отметить, что жидкие средства для стирки нельзя относить к более щадящим для организма, то же касается «детских» и «экопорошков». В случае с использованием гипоаллергенных порошков тоже нельзя быть уверенным, что неприятных симптомов не возникнет, потому всегда изучайте упаковку и ориентируйтесь на состав.

Что подходит для стирки белья, если на порошок аллергия:

• соль и сода — возьмите по 1 ст. л. каждого компонента на 1 л воды, таким раствором хорошо отстирываются белые ткани;

• хозяйственное мыло — его натирают на терке и кладут в барабан стиральной машины;

• мыльные орехи или мыльный корень.

