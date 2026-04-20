На Южном Урале высок риск возникновения пожаров

Чаще всего пламя появляется из‑за неосторожности человека

В Челябинской области сохраняется высокий риск возникновения пожаров. Главной причиной возгораний является неосторожность человека, в том числе и при сжигании травы и мусора.

За сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на 77 ландшафтных пожаров на территории региона. С начала года было совершено 574 выезда, а общая площадь возгораний составила 592 гектара.

Как отмечает пресс-служба правительства региона, даже кратковременное отсутствие контроля за огнем может стать причиной масштабного возгорания, в ходе которого может пострадать не только природа, но и жилые дома, а также люди.

Чтобы снизить риски, территорию патрулируют межведомственные группы, в которые входят сотрудники МЧС, полиции, лесничеств и органов местного самоуправления. Лица, нарушающие противопожарное законодательство, несут административную ответственность.

Напоминаем, что разводить костры на территории домовладений можно на площадке, расположенной на расстоянии 15 метров от строений, 30 метров от лиственных лесов, 100 метров от хвойных лесов. Жечь мусор в металлических бочках можно на расстоянии 7,5 метра от строений, разжигать мангал — в 5 метрах от зданий. Рядом с огнем должен быть огнетушитель или ведро с водой. Сжигать мусор при сильном ветре или во время противопожарного периода — строго запрещено. Нарушителей ждут штрафы, а также есть вероятность привлечения к уголовной ответственности.