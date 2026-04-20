В Магнитогорске суд взыскал компенсацию морального вреда с роллера, сбившего женщину в Экопарке

Пострадавшая угодила из парка в травмпункт, а потом еще месяц проходила лечение

Правобережный районный суд Магнитогорска удовлетворил иск местной жительницы, пострадавшей в результате наезда роллера на территории Экопарка. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Челябинской области.

Инцидент произошел в августе 2025 года. Истица находилась в зоне уличных тренажеров парка, когда на нее на большой скорости выкатился мужчина на роликовых коньках. По версии пострадавшей, ответчик не справился с управлением, не затормозил в месте массового пребывания людей и совершил наезд. От удара женщина упала на правый бок, ударившись головой и телом о твердое покрытие. С места происшествия ее доставили в травмпункт, впоследствии она более месяца находилась на лечении.

Истица требовала взыскать с виновного утраченный заработок (3 872,56 рубля), компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей и 80 тысяч — за услуги представителя.

В суде ответчик свою вину не признал, настаивая, что женщина шла в неположенном месте — по лыжероллерной трассе, где передвижение пешеходов запрещено плакатами. По его словам, он двигался со скоростью около 20 км/ч, снижал скорость на повороте и подавал сигналы, однако столкновение произошло из-за внезапного маневра пострадавшей.

Суд, исследовав материалы дела, установил иную картину. Наезд был совершен на пешеходном переходе через лыжероллерную трассу. Ответчик же, двигаясь на скорости не менее 20 км/ч, не предпринял достаточных мер для ее снижения при приближении к зоне перехода, где появление пешеходов объективно возможно.

«При этом суд не усмотрел прямого умысла в действиях ответчика на причинение истцу телесных повреждений. Однако в действиях самой пострадавшей также найдена определенная степень неосторожности: переходя трассу по пешеходному переходу, она не убедилась в отсутствии приближающихся на скорости спортсменов», — отметили в пресс-службе.

Учитывая степень вины нарушителя, характер травм и продолжительность лечения, а также принципы разумности и справедливости, суд снизил запрашиваемую сумму морального вреда с 500 до 350 тысяч рублей. Утраченный заработок взыскан полностью. В остальной части требований отказано.

Решение не вступило в законную силу.