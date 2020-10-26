На отказ врачей провести компьютерную томографию пожаловалась жительница Агаповского района

Медики предложили ей проехать в Варну за 200 километров от дома.

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На горбольницу № 1 в Магнитогорске пожаловалась жительница находящегося рядом Агаповского района. В социальных сетях она рассказала, что в воскресенье, 25 октября, привезла маму в медучреждение. У той была высокая температура, а в горбольницу № 1 они приехали в надежде на компьютерную томографию. Однако в процедуре им отказали.



«Маму там не приняли по причине того, что Агаповский район не заключил с ними какой-то договор. Сказали ехать в Варну. Варна находится за 200 километров отсюда. У мамы температура, почему человека по полису не приняли и отказали в оказании услуги, остается только догадываться. На КТ не было ни одного человека в очереди. И просили, и умоляли, но всё впустую. Вот так у нас избавляются от очередей, просто отказывают — и всё. В „Новомеде“ КТ сломан. Больше нигде не принимают»,— рассказала жительница Агаповского района в социальных сетях.

Ситуацию прокомментировала заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова. По её словам, в Магнитогорске действительно имелись проблемы с КТ, однако сейчас их удалось решить. На сегодня томографию проводят в четырёх медицинских организациях.

«У нас подключился „Новомед“, и более чем неделю назад мы переключили Агаповский район, снова он проводит исследования в Магнитогорске, в частности, за ним закреплён „Новомед“. Госпитализируют при отсутствии мест в Магнитогорске в Верхнеуральск. Соответственно, больше не нужно возить за 200 километров этих пациентов»,— заявила Виктория Сахарова.

Ранее сообщалось о том, что в Магнитогорске появятся ещё два аппарата КТ. Сейчас томографы есть в городских больницах №№ 1, 2, 3 и в медцентре «Новомед». Добавим, жители города металлургов при симптомах вирусных заболеваний смогут поехать на томографию на машинах «Яндекс.Такси». Начиная с 25 октября в регионе стартовала программа «Помощь рядом».