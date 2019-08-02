Десантники Челябинска начали праздник с автопробега

Неофициальное сообщество «выпускников» ВДВ громкой колонной проехали по городу.

Неофициальное сообщество челябинских десантников уже не в первый раз проводят праздничный автопробег 2 августа. В этом году в нем приняли участие более 30 машин. Члены экипажей этим мероприятием хотели показать, что День ВДВ - это тот праздник, когда стоит опасаться прогулок из-за разгулявшихся десантников, купающихся в фонтанах. «Голубые береты» Челябинска могут праздновать культурно и спокойно, не мешая другим горожанам.

Десантники-участники автопробега поделились с сайтом «Первый областной», что для них значит День ВДВ:

«Для меня день ВДВ - это один из самых главных праздников!!! Я сам служил в ВДВ и горжусь этим!!!»,— делится Максим Бреев.

«Это праздник всей России! Не зря говорится "никто кроме нас". Я рад, что свои годы службы отдал войскам дяди Васи»,— говорит Сергей Понамарев.

«День ВДВ - это как второй день рождения! В автопробеге принимаю участие уже второй год!»,— пишет Кирилл Котов.

Десантники собрались на парковке ТРК «Родник» в 9.30 утра и дружной колонной проследовали в Ленинский район до БТР напротив «Авроры», где возложили цветы.

Во время автопробега пассажиры делали красочные фото и видео, чтобы позже выложить их в социальные сети.

В ЦПКиО им. Гагарина организован большой городской праздник, посвященный этому дню.