Продлят ли карантин в школах Челябинска, решат завтра

За последнюю неделю заболевших стало больше.

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Заболевших ОРВИ и гриппом в Челябинске стало больше на 27 процентов. Это последние данные на минувшую пятницу. Сейчас чиновники и специалисты Роспотребнадзора собирают свежую информацию с учётом выходных.

Уже завтра по ситуации с распространением вируса проведут областной, а затем и городской штаб. Там примут решение о продлении или снятии карантина в школах Челябинска.

«Это будет зависеть от прироста заболеваемости», — отметила начальник управления здравоохранения города Наталья Горлова.

Об эпидемии гриппа и ОРВИ было объявлено 4 февраля. Уроки отменили во всех школах Челябинска. Ушёл на карантин один вуз — ЧелГУ. В детсадах усилили меры профилактики: проводят дезинфекцию, малышей с признаками болезни в группы не пускают, а если больше 20 процентов воспитанников заболевают, вводят карантин.