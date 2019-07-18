В Миассе два мальчика катались по недострою на велосипедах

Инцидент обошёлся без жертв.

В Миассе Челябинской области местные жители заметили играющих на крыше недостроя детей. Мальчишки решили испытать адреналин, прокатившись по нежилому зданию на велосипедах.

Фото с проказниками попало в социальные сети. Почему вместо асфальтированных тротуаров мальчики выбрали крышу недостроенного здания, остаётся вопросом.

«Нормальных детских площадок то нет, вот и катаются по крышам», — предполагают южноуральцы в комментариях под записью в соцсети «ВКонтакте».

Но нашлись и те, кто считает, что это нормально, что так и должно проходить детство у мальчиков, а не у компьютеров. А как вы считаете, ребятам просто не хватает детских площадок или, не взирая на количество игровых пространств, мальчишки так и будут покорять долгострои?