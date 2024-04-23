В Миассе до конца лета отремонтируют 11 разбитых дорог

Работы пройдут по программе «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области»

В Миасском городском округе в программу ремонта включили 11 дорог протяженностью 10,5 километра. На их содержание, ремонт и модернизацию транспортной инфраструктуры выделили более 200 миллионов рублей, рассказали в администрации Миасса.

В ремонтный план включили участки нескольких дорог: улиц Олимпийской, Молодежной и Карла Маркса в поселке Тургояк. Также асфальтовое покрытие отремонтируют в центре города: на улицах Орловской, Парковой, Победы. В южной части Миасса восстановят полотно на отдельных участках Пушкина, Пролетарской, Советской, 60 лет Октября и переулка Детского.

В мэрии отмечают, что при ремонте дорог отдельно займутся благоустройством съездов и парковок, заменят бордюры и модернизируют 22 остановки общественного транспорта.