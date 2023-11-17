В Миассе дети из Ясиноватой весь месяц учатся и отдыхают

На побережье Тургояка подростки Донбасса приезжают в третий раз

Дети из Ясиноватой весь ноябрь учатся и отдыхают в санатории «Синегорье» Миасского округа. Накануне 250-летия города глава Егор Ковальчук навестил юных гостей, пообщался с ними, вручил подарки с символикой города. Своими впечатлениями о визите в Миасс ребята поделились с корреспондентами медиахолдинга «Первый областной».

Для гостей из Ясиноватой в Миассе подготовлены учебные планы, мероприятия и экскурсии. Город уже в третий раз принимает ребят из подшефных Донецкой и Луганской Народных Республик. Егор Ковальчук, председатель местного собрания депутатов Дмитрий Проскурин и депутат ЗСО Евгений Субачев вручили ребятам на память о Миассе толстовки с символикой города и смартфоны тем, у кого их не было.

«В сегодняшних условиях как никогда важна поддержка государства. Особенно это касается подрастающего поколения, ведь, как сказал наш президент Владимир Путин, для нас не бывает, не должно быть чужих детей. Особая теплота и внимание к их нуждам — неотъемлемая часть наших культурных, духовных ценностей»,— пояснил глава города.

В свою очередь и дети с теплотой говорят о своих каникулах на Южном Урале. Подростки живут в санатории «Синегорье», учатся в 20-й школе. Недавно их свозили на концерт Shaman в рамках Русского экономического форума.

«Мне безумно нравится, мы очень хорошо проводим досуг, на каникулах мы ездили на различные экскурсии, ходили по музеям. Спасибо огромное за такой радушный прием, мне очень все понравилось, и вообще поддержка, особенно когда мы вдали от дома, я считаю, это очень важно»,— сказала юная гостья София Шепотько.