Более 30 миллионов потратят на технику для школ

Оборудование необходимо для проведения экзаменов по физике, химии и информатике.

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В рамках подготовки к проведению аттестационных экзаменов в школы Челябинской области будет закуплено новое оборудование. Об этом сообщил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов во время совещания губернатора с главами муниципалитетов.

«Для экзаменов по химии и физике предусмотрено наличие лабораторного оборудования. В рамках оснащения пунктов сдачи экзаменов, будет закуплено лабораторное оборудование, которое позволит школьникам не испытывать затруднений», — отметил министр образования.

К тому же, будет направлено 18 миллионов рублей на покупку ноутбуков. Уже с 2021 года все экзамены по информатике будут сдавать на компьютерах.

Кроме того, из областного бюджета будет выделено около 16,5 миллионов рублей, на которые при софинансировании с местными бюджетами приобретут дополнительное оборудование. Техника будет использоваться для распечатки и сканирования необходимых для экзамена материалов и бланков.

Также губернатор Челябинской области Алексей Текслер, после доклада Александра Кузнецова отметил, что педагогам необходимо акцентировать внимание на среднем балле по таким предметам, как французский язык и обществознание. Только показатели по этим предметам не превосходят общероссийский средний балл. Глава региона отметил, что данную ситуацию нужно исправить.