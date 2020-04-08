Ученики 9 и 11 классов могут сдать пробные экзамены в сети

Все контрольно-измерительные материалы 2020 года появились в общем доступе.

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Многие выпускники 9 и 11 классов переживают, что из-за отмены пробных экзаменов, да и в принципе дистанционного обучения, они не смогут достойно подготовиться к предстоящей итоговой аттестацией.

Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов провел сегодня, 8 апреля, брифинг по всем вопросам, касающимся образования во время пандемии коронавируса.

Он рассказал, чтобы компенсировать отмену пробных экзаменов, Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), который разрабатывает контрольно-измерительные материалы (КИМы), выложил все демонстрационные материалы 2020 года в свободный доступ.

«Сейчас любой выпускник может зайти на сайт ФИПИ и там протестироваться. Это такая виртуальная тренировка. Обычно их проводили в очном режиме — те же пробные экзамены. В этом году это предлагается сделать в виртуальном режиме», — рассказал Александр Кузнецов.

Также министр отметил, что заниматься в виртуальном пространстве могут практически все школьники, с любого устройства.

При этом в регионе остаются семьи, где нет смартфонов, планшетов или компьютеров. Но таких насчитывается лишь несколько сотен из почти 408 тысяч. И, по словам Александра Кузнецова, у них проблема не столько в отсутствии техники, сколько в связи.

«Анализируя ситуацию мы видим, что гаджетов нет там, где и интернет-связи нет. Они там попросту не нужны. Кабели мы там быстро не проложим, поэтому придется использовать больше „дедовский“ метод — простой телефонный звонок. По телефонной связи педагог будет поддерживать контакт с учеником, давать домашние задания и следя, как ребенок справляется самостоятельно с заданиями и тестами, которые есть в учебнике», — подчеркнул министр образования Челябинской области.

Напомним, что основные этапы ЕГЭ и ОГЭ начнутся не ранее 8 июня. Сроки могут вновь сдвинуть в зависимости от текущей эпидемобстановки в стране.