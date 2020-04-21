Девятиклассники в 2020 году будут сдавать всего два экзамена

Предметов на выбор, скорее всего, не будет.

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Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов сообщил, что в 2020 году выпускники девятых классов будут сдавать всего два основных экзамена. О том, когда и как будет проходить итоговая аттестация, объявит федеральное министерство просвящения.

«Пока еще нет федеральных приказов по поводу основного периода итоговой аттестации, но уже было озвучено, что будет два обязательных экзамена: математика и русский язык, экзамена по выбору не будет. Поступление в колледжи в этом году, как и в предыдущие периоды, будет осуществляться по среднему баллу аттестата. По поводу поступления в профильные классы старшей школы — мы дождемся приказов федерального министерства просвещения, тогда узнаем, как будем зачислять в 10 классы выпускников текущего периода», — подчеркнул министр образования Челябинской области.

Кроме того, для девяти девятиклассников была организована досрочная итоговая аттестация. У нескольких из них в июне ожидается плановая госпитализация. Экзамены у них принимают в пункте приема на базе Центра информатизации образования.