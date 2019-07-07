Легенды КВН едут на Урал

Игра выпускников осенью пройдёт в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге пройдет игра КВН под названием «Встреча выпускников 2019». Александр Масляков привезёт в столицу Урала три легендарные команды.

В необычной встрече примут участие «Город Пятигорск», Сборная Камызякского края и «Уральские пельмени». Игру будет вести основатель и бессменный куратор телевизионной версии КВН Александр Васильевич Масляков, а Первый канал, как и всегда, будет вести запись выступлений. Командам предстоит сыграть в четыре уже традиционных конкурса: приветствие, разминка, СТЭМ и музыкальное домашнее задание.

Пользователи социальных сетей приняли эту новость неоднозначно, критикуя некоторые команды за неоригинальность материала и излишнюю зацикленность на выступлениях их капитанов. Однако преданные поклонники игры, которая привлекает зрителей с разных уголков планеты уже 56 лет, ожидают интересную и захватывающую встречу опытных КВН-щиков.

Сама игра пройдет 3 сентября в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».