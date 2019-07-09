Хор Турецкого устроит народное караоке в Челябинске

«Праздник песни» пройдет в честь дня металлурга.

В день металлурга, 21 июля в центре Челябинска легендарный Хор Турецкого приедет с программой «Праздник песни». Мероприятие пройдет при поддержке Губернатора и Правительства Челябинской области и Администрации города Челябинск.

Идея проекта, который сами артисты уже прозвали народным караоке №1 в стране, возникла во время творческой встречи с Владимиром Путиным. За время его существования Хор Турецкого выступал с этой программой в 35 городах России и 15 городах Казахстана, а общее количество участников около 5 миллионов человек. Основной особенностью проекта является то, что зрители могут петь свои любимые песни вместе с Хором Турецкого.

Само мероприятие пройдет на площади напротив Торгового центра на Каслинской.