Челябинцев приглашают поучаствовать в экосубботнике на озере Смолино

Уборка берега пройдет в рамках общероссийских акций «Вода России».

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В Челябинске пройдет масштабный субботник на берегу озера Смолино. Мероприятие организуют в рамках общероссийских эковолонтерских акций «Вода России», входящих в реализацию федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

«Поддержат южноуральских экоактивистов и примут участие в уборке водоёма представитель Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Светлана Тайшманова, представители Министерства экологии Челябинской области, а также известная актриса, телеведущая, блогер и постоянный амбассадор „Воды России“ Юлия Михалкова», — прокомментировал ситуацию заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Для участников акции подготовили подарки с символикой акции «Вода России», а также для них будет организован небольшой перекус.

Всех желающих принять участие в субботнике приглашают 31 октября 2020 года в 13:00 на остановку «Озеро Смолино» по улице Новороссийская, 95. Весь необходимый для уборки инвентарь предоставят волонтерам на месте.