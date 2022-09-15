В Челябинске огородили территорию возле зоопарка для строительства ЖК

К концу года там начнут сносить павильоны

«Сейчас завершается проектирование. В ближайшее время будем получать разрешение на строительство. Думаю, до конца этого года, максимум в начале следующего года выйдем на строительную площадку»,

— уточнил директор по маркетингу АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Пономарев.