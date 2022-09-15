В Челябинске рядом с зоопарком и ледовым дворцом «Уральская молния» на улице Труда огородили территорию, где АПРИ «Флай Плэнинг» планирует возвести жилой комплекс. Приступить к сносу павильонов планируют в конце года. Тогда же компания намерена начать строительство домов. Об этом информагентству «Первое областное» рассказал директор по маркетингу застройщика Владимир Пономарев.
На павильоны и бетонный забор на улице Труда повесили баннер с наименованием компании и эскизами будущих зданий. Там планируют застройку объектами жилого, общественно-делового, торгового и спортивного назначения.
«Сейчас завершается проектирование. В ближайшее время будем получать разрешение на строительство. Думаю, до конца этого года, максимум в начале следующего года выйдем на строительную площадку», — уточнил директор по маркетингу АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Пономарев.
По его словам, предварительно, павильоны на первой линии и здания будут убирать в конце года. Это зависит от проектирования.
Проект покажут челябинцам после его согласования с городским управлением по архитектурно-градостроительному проектированию. Уже известно, что жилые дома будут высотой в 24 этажа, рядом обустроят полностью оборудованную территорию. Там также планируют сделать выход в парковую зону.
Название жилого комплекса пока находится в стадии обсуждения. Старт продаж квартир планируют запустить в следующем году.
Напомним, на месте будущей жилой застройки несколько лет назад планировали возвести многофункциональный комплекс EXE. Первоначальный проект оживят с учетом нынешних архитектурных тенденций.
Часть квартир будет с террасами. Сделают эксплуатируемые кровли и лобби. Предусмотрены спортивные и досуговые площадки. Пока что есть предварительный вариант внешнего вида нового ЖК. По словам Владимира Пономарева, фасадные решения могут измениться. Планировка внутренних помещений еще разрабатывается.
На территории ЖК не будет заборов, а проходы сделают сквозными. В планах также создание общественного пространства. Предполагался и совместный проект с собственниками находящегося по соседству парка аттракционов.
Компания «Флай Плэнинг» построила 22 многоэтажных дома в микрорайоне Парковый-2, 11 домов в микрорайоне Чурилово «Квартал у озера», а также занимается строительством клубного поселка ТвояПривилегия, где возвели 90 домов.
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