В Металлургическом районе Челябинска решили вопрос с уборкой снега

Для очистки дорог нашёлся подрядчик.

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Теперь и Металлургический район обрёл подрядчика, который будет отвечать за чистоту улиц и тротуаров. Аукцион выиграла компания ООО «СтройМеханизация», которая уже убирает дороги в Ленинском, Тракторозаводском, Калининском и Курчатовском районах.

Изначальная цена контракта составляла 427 миллионов рублей, но в ходе торгов она была снижена. Управление дорожного хозяйства подпишет с подрядчиком контракт стоимостью в 380 миллионов рублей на два с половиной года.

«Сейчас у этой подрядной организации точно такие же виды работ, как и в предыдущем лоте — полное содержание района, в том числе и внутрирайонных проездов. Контракт с подрядчиком будет подписан 1 февраля, и мы планируем, что «СтройМеханизация» будет полностью содержать дороги в районах», — рассказал Ринат Кучитаров, начальник управления дорожного хозяйства администрации Челябинска.

Напомним, о новом подходе к содержанию улично-дорожной сети заявил губернатор Алексей Текслер в конце прошлого года. Тогда речь зашла о запрете использования реагентов, а также о выборе отдельных подрядчиков для районных дорог и центральных улиц.

Все работы новых ответственных фирм в Челябинске ведутся под контролем мэрии, управления дорожного хозяйства, ГИБДД.