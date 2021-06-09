В Металлургическом районе Челябинска продлили срок опрессовки

Тепловые сети не прошли гидравлические испытания на прочность

В Металлургическом районе Челябинска продлили срок опрессовки. Повторные гидравлические испытания проведут до 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«По результатам первого этапа гидравлических испытаний в централизованной зоне теплоснабжения № 1 тепловые сети южной зоны Металлургического района не прошли гидравлические испытания на прочность и плотность по причине выявленных технологических нарушений», — уточнили в администрации Челябинска.

Теплосетевая организация МУП «ЧКТС» запланировала проведение повторных испытаний с запуском теплоносителя до 11 июня 2021 года включительно.

Список домов и учреждений южной зоны Металлургического района без горячего водоснабжения — на сайте мэрии.

Напомним, с 15 июня в Челябинске начинается второй этап опрессовок. Горячая вода будет отключена практически во всем городе. Подготовка к следующему отопительному сезону началась в Челябинске еще 25 мая. Гидравлические испытания проходят не только на котельных, но также на тепловых сетях и системах теплоснабжения.

Администрация города отмечает, что максимальный срок отключения — две недели. Отключение горячего водоснабжения в домах, обслуживаемых локальными котельными, идет по отдельному графику.