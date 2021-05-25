В Челябинске с 25 мая стартовал первый этап опрессовок

Администрация города уточнила адреса, где отключат горячую воду

С сегодняшнего дня, 25 мая, в Челябинске начался первый этап гидравлических испытаний, который продлится до 8 июня. Без горячей воды на две недели останется более тысячи домов и десятки социальных объектов.

«Максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен», — уточнили в управлении ЖКХ администрации Челябинска.

Горячую воду отключат в 1204 жилых многоквартирных домах, 69 детских садах, 67 учебных и 25 лечебных учреждениях во всех районах города. Полный список адресов — на сайте мэрии.

«Опрессовка систем теплоснабжения — это обязательные испытания, предписанные законодательно. Не делать их теплоснабжающие компании не могут. Без них город не получит паспорт готовности к отопительному периоду. Гидравлические испытания проводят для того, чтобы выявить слабые места и устранить повреждения. Лучше сделать это в летний период, чтобы зимой не было отключений», — напомнили челябинцам в АО «УСТЭК-Челябинск».

На локальных котельных опрессовки начались раньше — с начала мая. В июне из-за опрессовок на котельных без горячего водоснабжения останутся несколько домов на улице Татищева, проспекте Героя России Е. Родионова, улицах 250 лет Челябинску, Академика Королева, Академика Макеева, Братьев Кашириных, Генерала Мартынова, Маршала Чуйкова, Свердловском тракте, улицах Елькина, Богдана Хмельницкого, Жукова, Дружбы и так далее. А также ряд домов в поселках Шагол, Аэропорт и Новосинеглазово.

Ознакомиться с полным перечнем адресов, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения и в которых гидравлические испытания пройдут в июне, можно на сайте мэрии.