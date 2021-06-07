В Челябинске через неделю стартует второй этап опрессовок

Горячую воду отключат в пяти районах, кроме Советского и Металлургического

С 15 июня в Челябинске начинается второй этап опрессовок. Горячая вода будет отключена практически во всем городе. Подготовка к следующему отопительному сезону началась в Челябинске еще 25 мая. Гидравлические испытания проходят не только на котельных, но также на тепловых сетях и системах теплоснабжения.

«До 29 июня включительно горячее водоснабжение будет отключено в 1269 жилых многоквартирных домах, 66 детских садах, 71 учебном и 22 лечебных учреждениях во всех внутригородских районах города, кроме Советского и Металлургического», — прокомментировали в челябинской мэрии.

Администрация города отмечает, что максимальный срок отключения — две недели. Отключение горячего водоснабжения в домах, обслуживаемых локальными котельными, идет по отдельному графику.