Во время учебы Алексея Текслера его родителей вызывали в школу

Глава региона рассказал, каким был школьником.

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Алексей Текслер рассказал журналистам о своих школьных годах. Об этом главу региона спросили на пресс-конференции.

Алексей Текслер признался, что, несмотря на успехи в учебе и статус комсорга своей школы, его родителей все равно вызывали в школу.

«Я был хорошистом и отличником, не прогуливал уроки, был комсоргом школы. Конечно, были инциденты, которые, я думаю, бывали у всех, и родителей в школу приглашали. Но в целом я всегда был активным ребенком в общественной жизни школ, где я учился», — рассказал глава региона.

Также Алексей Текслер вспомнил свой первый класс и свою первую линейку на День знаний.

«Это была 92 школа, мы жили в одном из соседних домов. У меня сохранилось много семейных фотографий этого события. Помню, как я за ручку с девочкой заходил в класс. Хорошо помню первый урок. В целом, школа - это ключевой этап жизни для каждого человека, поэтому мы сейчас с волнением относимся ко второму сентября, когда наш сын пойдет в школу, но я уверен, что у него все будет хорошо», — поделился глава региона.

В конце пресс-конференции Алексей Текслер рассказал, как он проведет День знаний в этом году. По словам главы региона, он хочет побывать на школьной линейке сына не в качестве руководителя Челябинской области, а просто в качестве отца.