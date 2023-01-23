Наталья Котова поручила очистить от снега и льда территории около ТРК в Челябинске

На минувшей неделе эту работу выполнили лишь около одного торгового центра

На минувшей неделе в мэрию Челябинска поступали обращения от горожан о том, что они не могут пройти к торгово-развлекательным комплексам из-за не очищенных от снега и льда тротуаров. Сегодня, 23 января, глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании поручила руководителям ТРК найти подрядчиков для очистки этих территорий.

«Прошу, чтобы торгово-развлекательные комплексы почистили снег со своей территории. Потому что, например, есть обращение: не подойти по тротуару к „Ашану“, это ТРК „Родник“. Ну кто пойдет чистить около „Ашана“ из дорожных подрядчиков? Естественно, это территория, наверняка прилегающая к „Роднику“. И те, кто управляет ТРК, должны определиться, кто у них все это почистит», — сказала мэр.

По ее словам, исходя из доложенной ей статистики, из 20 расположенных на территории города торговых комплексов и офисных зданий только один привел в порядок свою территорию, по остальным составлены протоколы из-за некачественной уборки снега и льда.

«Пусть убирают, проблем со снегосвалкой у нас нет», — резюмировала Наталья Котова.

Всего на минувшей неделе в Челябинске дорожники вывезли порядка 153 тысяч кубометров снега.