Наталья Котова отчитала своих подчиненных за гололед в Челябинске

Рабочие плохо справились с очисткой тротуаров

Глава Челябинска Наталья Котова отчитала своих подчиненных за некачественную уборку тротуаров и оставленный на них гололед. На аппаратном совещании 26 декабря мэр города поручила обратить особое внимание на обработку от наледи тротуаров на этой неделе.

«Несмотря на ручной и механический труд у нас в городе еще остается наледь. Убирайте ее, где есть такая возможность. Выходные были теплыми, и это было то время, которое можно было использовать, чтобы все это убрать. Нужно сосредоточиться на уборке на этой неделе, и там, где на тротуарах остались скользкие участки, по ним и работать»,— сказала Наталья Котова.

Также мэр отметила, что на этой неделе плюсовых температур не ожидается, и поручила обрабатывать скользкие участки тротуаров противогололедными материалами.

На прошлой неделе жители Челябинска массово жаловались на скользкие тротуары, завалив соцсети соответствующими фото и видео. И это несмотря на то, что ежедневно на борьбу с гололедом выходили сотни рабочих. Где особенно было скользко — смотрите в нашем материале.

На сегодняшний день тема скользких тротуаров остается актуальной. По сообщениям наших читателей, гололед сохраняется даже в центре города. Например, видео, опубликованное в этой статье, прислали нам читатели, отправившиеся на работу по улице Труда.