Более 500 деревьев планируют снести в Челябинске

Все растения обследованы и признаны нежизнеспособными

В Челябинске под снос запланировано 527 деревьев, в том числе около 40 — по проспекту Ленина.

Как сообщил в ходе аппаратного совещания 10 июня вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, речь идет об угнетенных и нежизнеспособных растениях.

«Отработали с управлением благоустройства, обследовали по городу деревья. Сейчас в очереди на снос 527», — сообщил он.

Вице-мэр добавил, что плановая весенняя замена деревьев закончена — высажено около 200 крупномеров. Высадка еще 126 запланирована на осень.

«Сейчас направим усилия на кизильник, в том числе на его стрижку. В течение недели начнем менять кустарник на Лесопарковой, проспекте Ленина, на Свердловском проспекте. Также нужно обустроить газон на участке Карла Маркса от Цвиллинга до Кирова — там, где в прошлом году мы высадили деревья», — рассказал Андрей Ксензов.

Жители Челябинска начали воровать цветы из уличных кашпо.