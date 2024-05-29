Деревьям со стройплощадки нового корпуса ЧОДКБ нашли новый дом

Три десятка крупномеров рассадили по территории медгородка

При строительстве нового хирургического корпуса детской больницы Челябинской области ни одно дерево не пострадало: все крупномеры — почти три десятка — были аккуратно пересажены на другие территории медгородка, сообщили в пресс-службе ЧОДКБ.

Перед пересадкой специалисты аккуратно обкопали деревья, а затем перевезли с помощью специальной техники вместе с обвязанным комом земли, который сохраняет большую часть корневой системы.

«Такой подход помогает взрослым деревьям прижиться на новом месте в короткие сроки без лишнего стресса. Также после пересадки они получают регулярный полив и уход, который необходим для успешной адаптации на новом месте», — рассказали в ЧОДКБ.

Отметим, что деревья пересадили в заранее подготовленные лунки и зафиксировали с помощью специальных распорок.

Десять штук разместили на территории взрослой больницы, одиннадцать — около корпусов онкоцентра, еще семь переехали на территорию ЧОДКБ.