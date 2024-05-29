При строительстве нового хирургического корпуса детской больницы Челябинской области ни одно дерево не пострадало: все крупномеры — почти три десятка — были аккуратно пересажены на другие территории медгородка, сообщили в пресс-службе ЧОДКБ.
Перед пересадкой специалисты аккуратно обкопали деревья, а затем перевезли с помощью специальной техники вместе с обвязанным комом земли, который сохраняет большую часть корневой системы.
«Такой подход помогает взрослым деревьям прижиться на новом месте в короткие сроки без лишнего стресса. Также после пересадки они получают регулярный полив и уход, который необходим для успешной адаптации на новом месте», — рассказали в ЧОДКБ.
Отметим, что деревья пересадили в заранее подготовленные лунки и зафиксировали с помощью специальных распорок.
Десять штук разместили на территории взрослой больницы, одиннадцать — около корпусов онкоцентра, еще семь переехали на территорию ЧОДКБ.
Как ранее сообщало ИА «Первое областное», новый корпус детской больницы будет рассчитан на 300 коек. В будущем в него переедут все хирургические отделения ЧОДКБ и отделение онкогематологии. Главный детский нейрохирург России Сергей Горелышев в ходе визита в Челябинск высоко оценил проект будущего хирургического корпуса ЧОДКБ, назвав его «новой медицинской реальностью».