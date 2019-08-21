Челябинцы будут отмечать праздники на трезвую голову

Продажу горячительного в дни народных гуляний могут запретить.

Челябинские депутаты выступят с предложением о запрете продажи алкоголя во время городских праздников. Таких, как 9 мая, День города и 1 сентября. Поправки в закон могут быть внесены уже в ближайшие месяцы.

По словам главы управления информационной политики администрации Челябинска Владимира Сафонова, на данный момент у городских властей нет прав на введение подобного запрета. Магазины сами принимают решение об ограничении продажи. Однако управление торговли разрабатывают соответствующие изменения в областной закон.

«По закону сейчас запретить продажу горячительных напитков можно только при проведении политических мероприятий. И только в радиусе пятисот метров от него. Запрет может продолжаться во время проведения, а также за три часа до и три часа после митинга. С предложением о внесении поправок городская дума выступит перед областным парламентом», — заявил Владимир Сафонов.

Инициативу о запрете продажи алкоголя в местах массовых гуляний поддерживают и горожане.

«Наша молодёжь очень злоупотребляет этим. К тому же, они распивают его в неположенных местах. Поэтому я считаю, что это будет очень актуально», — рассказала одна из челябинок.

Впрочем, некоторые горожане считают, что изменения в законе не будут действенными.

«Если бы мне нужен был алкоголь, я теми или иными способами купил бы его. Пусть дороже в два-три раза, но человек всё равно сможет его получить», — рассказал челябинец.

Владимир Сафонов также добавил, что решение о приятии поправок будет принято уже после грядущего дня города. Напомним, что подобную практику запрета продажи алкоголя в дни массовых праздников уже используют в соседнем Екатеринбурге.