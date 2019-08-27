Мэр Карталов подал в отставку

Об этом он лично сообщил на заседании городского Совета депутатов.

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Сегодня, 27 августа, глава города Карталы Челябинской области Олег Германов подал в отставку по собственному желанию. Об этом он сообщил на заседании городского Совета депутатов.

«Прошу принять мою отставку в связи с переходом на другую работу»,— сообщил Олег Германов.

Большинство депутатов, присутствовавших на собрании, отставку приняли. Олег Германов доработает до конца недели, и уже со 2 сентября Карталы останутся без главы.

Напомним, пост главы города Олег Германов занимал с лета 2017 года и уже просился в отставку в июле этого года. Тогда своё желание покинуть пост он объяснял неважным состоянием здоровья. В этот раз, видимо, ещё действующий мэр настроен решительно.