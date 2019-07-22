В Челябинске уволен директор Сада Пушкина

Ольга Попова была ответственна за ремонт пешеходных переходов в центре города.

Сегодня, 22 июля, руководитель учреждения, занимающегося ремонтом подземных переходов в центре Челябинска, подала заявление об уходе по собственному желанию. Об этом сообщил пресс-секретарь администрации города Владимир Сафонов.

После доклада вице-мэра по социальной политике Сергея Авдеева, Наталья Котова раскритиковала ход работ по ремонту переходов в центре города, которые находятся в полуразобранном состоянии уже четыре месяца, несмотря на заявления заместителя мэра о том, ремонт будет выполнен в срок.

«Вы каждый раз говорите о каких-то сроках и графиках, но ничего не делается. Прошу до вечера принять кадровое решение по учреждению, которое заключают такие контракты», — заявила врип главы города.

После совещания, стало известно, что директор МАУ «Городской сад имени Пушкина» Ольга Попова написала заявление об увольнении по собственному желанию. С 23 июля ее обязанности будет выполнять Игорь Клейн, бывший заместитель Поповой.