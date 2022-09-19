Ремонт проезжей части улицы Худякова в Челябинске завершат до конца недели

В ближайшее время подрядчик уложит верхний слой асфальта

Проезжую часть улицы Худякова в Челябинске планируют заасфальтировать до конца этой недели. Об этом 19 сентября на аппаратном совещании доложил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«На участке от плотины до тропы здоровья завершаем укладку нижних слоев асфальтобетона. Думаю, что со следующих суток начнем укладывать верхний слой. Чтобы выполнить работы, нам потребуется два-три дня. От тропы здоровья до Лесопарковой заканчиваем уширение и тоже, думаю, что к концу этой недели верхние слои асфальта уложим»,— рассказал Андрей Ксензов.

Ранее в пресс-службе мэрии сообщали, что асфальтирование улицы Худякова проводят в круглосуточном режиме, а по ночам вводят реверсивное движение.