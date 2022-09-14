Улицу Худякова в Челябинске будут асфальтировать в круглосуточном режиме. Для этого на ней ввели реверсивное движение, которое будет действовать по ночам, сообщили сегодня, 14 сентября, в пресс-службе городской администрации. Автомобилистов попросили внимательнее планировать свои маршруты и отнестись к временным неудобствам с пониманием.
Напомним, что 27 июля этого года на улице Худякова началось давно анонсированное расширение проезжей части. В настоящее время, по данным мэрии, в зоне расширения от плотины до тропы здоровья дорожники фрезеруют старое асфальтовое покрытие.
Темп ремонта немного замедлился из-за того, что при переносе инженерных сетей подрядчик столкнулся с тем, что провода были уложены в земле не так, как предполагалось проектом.
В настоящее время вынос сетей завершен и подрядчик готов приступить к асфальтированию расширяемого участка.
«Сейчас фаза строительства позволяет работать в круглосуточном режиме. Применяется тактика, которая успешно зарекомендовала себя при выполнении замены покрытия на плотине и путепроводе „Челябинск-Главный“, когда на дороге ночью организовывается реверсивное движение», — уточнили в мэрии.
Там подчеркнули, что асфальтирование дороги будет выполнено в максимально короткие сроки.
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