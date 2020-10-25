В мэрии Челябинска пройдёт традиционное аппаратное собрание

Посмотреть трансляцию можно на сайте 1obl.tv.

Послушать 00:00

В понедельник, 26 октября, в здании администрации Челябинска состоится традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений сообщат о том, как выполняются поручения главы Челябинска Натальи Котовой, а также о ходе текущих дел. Глава города выслушает подчинённых и даст задания на новую неделю.

Вероятно, в этот раз ответственные будут отчитываться об уборке снега, а также строительстве детских садов.

Посмотреть трансляцию аппаратного собрания лично можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало в 10:00 по челябинскому времени.