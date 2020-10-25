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В понедельник, 26 октября, в здании администрации Челябинска состоится традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений сообщат о том, как выполняются поручения главы Челябинска Натальи Котовой, а также о ходе текущих дел. Глава города выслушает подчинённых и даст задания на новую неделю.
Вероятно, в этот раз ответственные будут отчитываться об уборке снега, а также строительстве детских садов.
Посмотреть трансляцию аппаратного собрания лично можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало в 10:00 по челябинскому времени.