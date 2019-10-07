Новые отставки в администрации Челябинска

Свой пост оставил заместитель главы города по городскому хозяйству.

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В мэрии Челябинска кадровые перестановки. Свой пост оставил заместитель главы города по городскому хозяйству. Евгений Крехтунов решил уволиться еще в пятницу. Об этом сегодня, 7 октября, на аппаратном совещании сообщила временно исполняющая полномочия главы мегаполиса Наталья Котова.

«Евгений Крехтунов написал заявление об отставке по собственному желанию. С сегодняшнего дня по профильным начальникам управлений распределены обязанности до назначения нового руководителя», — подчеркнула Наталья Котова.

Обязанности вице-мэра распределились между тремя чиновниками. Проблемы коммунального хозяйства берет на себя начальник управления ЖКХ Челябинска Дмитрий Петров, за вопросы безопасности будет отвечать начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Александр Рымарев, природоохранную сферу будет курировать начальник управления экологии и природопользования Алена Юшкова.