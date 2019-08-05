В Челябинске пройдет семинар о продвижении в социальных сетях

В мероприятии примет участие главный редактор крупного медиахолдинга города.

В этот четверг, 8 августа, пройдет семинар главного редактора «Нашего Челябинска» Владимира Шевченко, который будет посвящен продвижению проектов в социальных сетях

«Социальные сети - это новый вид медиаканалов с широкими возможностями для решению бизнес-задач компании. Работа с ними не ограничивается ведением официального аккаунта компании», — заявлено в официальном анонсе мероприятия.

В ходе семинара можно узнать, почему сообщества в социальных сетях способны конкурировать с новостными сайтами и телевизионными каналами, как пользоваться SMM для продвижения и популяризации своего бренда, а также как правильно развивать концепцию нового медиаканала.

Мероприятие проходит при поддержке Общественной палаты Челябинской области в пятой аудитории Южно-Уральского государственного аграрного университета в два часа дня.