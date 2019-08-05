Около 900 тысяч южноуральцев перешли на цифровое телевидение

Аналоговое вещание прекратится в октябре этого года.

В Челябинской области около 900 тысяч человек получили компенсации за приобретенные приставки для цифрового телевидения.



«Важно поддержать тех, кто особо нуждается в заботе государства, помочь им приобрести оборудование для приема цифрового сигнала. В настоящее время уже 895 южноуральцев получили компенсацию, работа продолжается», — уточнила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Напомним, что право на компенсацию имеют инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны и их вдовы, жители блокадного Ленинграда, а также малообеспеченные жители области. Выплата на приобретение оборудования не может превышать 1000 рублей. Для тех граждан, относящихся к льготной категории, которые проживают в местах вне зоны приема цифрового сигнала, сумма максимальной выплаты за установку спутникового приемника составит не более 6500 рублей. Для получения компенсации необходимо обратиться с заявлением и документами в управление социальной защиты по месту жительства.

«Помимо заявления, необходимо предоставить удостоверение личности, справку о составе семьи, и документы, подтверждающие доход ниже прожиточного минимума за три месяца, а также чеки и товарные накладные, подтверждающие затраты. Кроме того, необходимо предоставить паспорт оборудования», — пояснил начальник управления социального обслуживания министерства социальных отношений Челябинской области Александр Гусев.

Напомним, по плану отключение аналогового телевидения в регионе намечено на 14 октября 2019 года. Цифровое телевидение предоставит 20 бесплатных федеральных каналов с высоким разрешением и качеством звука. Отметим, что если ваш телевизор принимает сигнал формата DVB-T2, то вам не потребуется покупать специальное оборудование. В противном случае достаточно разово приобрести приставку, способную воспринимать цифровой сигнал. Их средняя стоимость составляет 1000 рублей.

В случае если вы не можете самостоятельно подключить оборудование, обратитесь по «горячей линии» по номеру 8-800-220-20-02. Вы сможете получить консультацию специалистов или же оставить заявку на помощь волонтеров.