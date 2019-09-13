В мэрии Челябинска прокомментировали «поломку» нового трамвая

Техника застряла на путях накануне.

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Местные власти прокомментировали недавнее происшествие с новым трамваем, который был запущен по маршруту № 3 в тестовом режиме в Челябинске. Вчера вечером вагон остановился на путях, движение в сторону железнодорожного вокзала остановилось.

«Будет проведен анализ в связи, с чем произошла поломка. Может быть, что-то в напряжении скачет, потому что в трамвае очень много электроники напичкано», — отмечает начальник управления транспорта администрации города Максим Кичеев.

По словам начальника управления транспорта, тестируется вся система полностью: и сети, и трамвай, и подстанции. В данной модели даже электроснабжение по-другому поступает. Поэтому, учитывая все эти нюансы, и хотят провести более полную проверку. Новый трамвай — это тестовый образец, город его пока не купил.

«По обоюдному согласию было решено поэкспериментировать наши маршрутные сети, поэкспериментировать трамвай. На основании этих тестов будут сделаны выводы, нужны нам такие трамваи или нет», — прокомментировал Максим Кичеев.

Пока что данный трамвай следовал по маршруту № 3. Однако в дальнейшем его испытают и на других направлениях.

Предоставивший данный трамвай УКВЗ также проводит анализ этих поломок. И если все-таки город решит купить данные трамваи, то при их производстве и поставке будут учитываться все эти недостатки.