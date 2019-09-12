Челябинцы оценили новый низкопольный трамвай

«Выпускник» Усть-Катавского вагоностроительного завода поставлен на рельсы в тестовом режиме.

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Новый низкопольный трамвай начал свое движение по Челябинску на маршруте № 3. Общая длина его вагона составляет 26 метров. Также новый транспорт оснащен телевизорами для того, чтобы скрасить дальние утомительные поездки пассажиров. Предварительную проверку качества трамвай прошел на Усть-Катавском вагоностроительном заводе и позже был юридически принят в МУП «Челябинский городской электрический транспорт».

Жители города по достоинству оценили новый салон трамвая и особенности конструкции.

«Из хорошего могу сказать, что он низкий, бабушкам и людям с колясками будет легко. Непривычно то, что он очень длинный для нашего города», — поделились мнением пассажиры.

Трамвай рассчитан на 54 посадочных места, а максимально может одновременно перевезти 309 человек.

Напомним, ранее при посещении вагоностроительного завода в Усть-Катаве губернатор Алексей Текслер предложил запустить новый вагон в Челябинске «на пробу». Если низкопольный современный трамвай зарекомендует себя как надежное транспортное средство, администрация города планирует закупить еще 25 экземпляров.