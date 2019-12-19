Новый низкопольный трамвай едет на тесты в Челябинск

Он произведен на одном из предприятий Госкорпорации Ростех.

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Еще один низкопольный трамвай пройдет испытания на Челябинских путях. В город привезут элктротранспортное средство, которое было произведено на заводе «Уралтрансмаш», который входит в корпорацию «Уралвагонозавод» Госкорпорации Ростех.

Это будет относительно новая модель трамваев 71-415, которая отправится в Челябинск в первый раз. Широкой публике ее презентовали на «Иннопроме — 2018», зимой того же года его испытали, он получил сертификат соответствия межведомственной комиссии. Это стало стартом серийного производства.

«Трамвай 71-415 — это полностью низкопольный четырехосный вагон европейского уровня. При его разработке учтены пожелания пассажиров и специалистов эксплуатирующих организаций. Для трамвая изготовлена поворотная тележка с двойным рессорным подвешиванием, не имеющая российских аналогов. Трамвай полностью отвечает требованиям программы „Доступная среда“, в нем предусмотрено 29+1 место для сидения. Трамвай может перевозить до 175 человек», — сообщают в Госкорпорации Ростех.

Конструкторы при проектировании предусмотрели уникальную для трамвая возможность: двери в вагонах могут располагаться как с одной, так и с двух сторон. При его разработке упор делали на потребности человека, учли пожелания маломобильных групп, пенсионеров, пассажиров с детьми. Придерживаясь программы импортозамещения, комплектующие в большей степени использовали российского производства.

«Дизайн вагона проработан с учетом передовых мировых тенденций и отвечает всем современным требованиям эргономики и удобства пользования. Для этой модели не требуется реконструкция остановочных комплексов, трамвайных линий и трамвайных депо. Вагон полностью вписывается в существующую трамвайную инфраструктуру российских городов», — добавили в Ростехе.

Напомним, осенью этого года в Челябинске уже курсировал тестовый низкопольный трамвай производства Усть-Катавского завода. Теперь транспортное средство приедет из Екатеринбурга, где уже прошло обкатку. Еще одна модель трамвая, 71-411, произведенная на заводе «Уралтрансмаш» успешно прошел испытания в Евпатории скоро он также получит сертификат соответствия и будет запущен в серийное производство.