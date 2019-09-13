Новый трамвай опять встал в центре Челябинска

Об этом сообщили в социальных сетях.

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Новый трамвай снова сломался в центре Челябинска. В результате движение в сторону железнодорожного вокзала было парализовано. Об этом написали в группе челябинского транспорта в социальной сети «ВКонтакте».

Как отмечают в сообществе, очередной сбой в трёхсекционном «метеоре» 71-633 произошёл вечером 12 сентября. В 19:45 электротранспорт остановился на Площади Революции и определённое время не давал доехать до вокзала другим трамваям. В 20:12 он смог самостоятельно добраться до железнодорожного вокзала, оттуда спустя 10 минут отправился в сторону ЧМК, но уже в 20:24 снова остановился, и завести его уже не смогли.

«В девять часов вечера движение трамваев с вокзала было всё ещё закрыто. Примерно полдесятого вагон трамвая, следующий по маршруту № 5, начал буксировать 2008 до депо», — написал пользователь Сергей Волк.

Ещё часом позже многие комментаторы написали, что движение электротранспорта полностью возобновилось.

Отметим, что сейчас трамвай Усть-Катавского вагоностроительного завода проходит в Челябинске обкатку. Современную технику испытывают как пассажиры, так и работники транспорта. Водители еще разбираются с «умной начинкой» вагона.

Трамвай будут испытывать при разных погодных условиях и на разных маршрутах. По итогам власти города поймут, нужно ли закупать партию таких вагонов для Челябинска.